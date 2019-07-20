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  • 20.07.2019
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Harbiye'yi salladı

Popçu , önceki akşam Harbiye’yi salladı

Kenan klasiği

KENAN Doğulu, önceki akşam BKM'nin düzenlediği 'Denizbank Açıkhava Konserleri' kapsamında Harbiye'deydi...

ÖZEL olarak hazırlanan sahnesinde 26 kişilik dev orkestrasıyla 40 şarkı seslendiren Doğulu, 5 bin kişiyi bir an olsun yerinde oturtmadı.

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