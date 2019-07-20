TÜRK müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, Yalova Terma City'de sahne aldı. Ersoy'u izleyenler arasında gecenin sunuculuğunu üstlenen Cem Özer de vardı. Diva, "Burada, bu güzel adamın kucağında şarkı söylenir" diyerek Özer'in kucağına oturdu. Cem Özer'e övgüler yağdıran Ersoy, "Sevgili Cem, çok dolu bir insandır" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.