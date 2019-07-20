TÜRK müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, Yalova Terma City'de sahne aldı. Ersoy'u izleyenler arasında gecenin sunuculuğunu üstlenen Cem Özer de vardı. Diva, "Burada, bu güzel adamın kucağında şarkı söylenir" diyerek Özer'in kucağına oturdu. Cem Özer'e övgüler yağdıran Ersoy, "Sevgili Cem, çok dolu bir insandır" diye konuştu.