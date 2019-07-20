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  • 20.07.2019
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, 'e övgüler yağdırdı

Ağır misafir

TÜRK müziğinin Diva'sı , Terma City'de sahne aldı. Ersoy'u izleyenler arasında gecenin sunuculuğunu üstlenen de vardı. Diva, "Burada, bu güzel adamın kucağında şarkı söylenir" diyerek Özer'in kucağına oturdu. Cem Özer'e övgüler yağdıran Ersoy, "Sevgili Cem, çok dolu bir insandır" diye konuştu.

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