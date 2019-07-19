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  • 19.07.2019
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hamamına giden erkekler olay çıkarttı! "Hamam kapansın"

’nin müdavimi olduğu 121 yıllık kulüpte olay çıktı. Erkekler, kulüp içindeki hamamında gezmeye başladı. Bu durum kadınları çıldırttı: Hamam kapansın!

Hamam karıştı
Türk hamamına giden erkekleri ortalığı karıştırdı... İlginç olay geçtiğimiz günlerde 'de yaşandı. 121 yıllık tarihi Kraliyet Otomobil Kulübü'nün içinde bulunan hamamına giden erkekler, son dönemlerde eğlencenin dozunu artırdı. Hamam içinde şarkılar söyleyip, bir şekilde dolaşmaya başladı. Ortak alanlarda da rahat tavırlar sergileyen erkekler, hamam keyfi yapan kadınların huzurunu kaçırdı. Erkeklerin yarı çıplak dolaşmalarından ve fazla gürültü yapmalarından rahatsız olan İngiliz kadınları da işi biraz abarttı. Hamamın tamamen kapatılması için düğmeye basan kadınlar, dilekçe yazıp, dava açtı. Erkekler ise kadınların abartılı tepki gösterdiğini ve hamamda eğlenmenin gayet normal bir durum olduğunu anlattı. Kulüp şefi Miles Wade, "Bazı üyelerimiz çıplaklıktan rahatsız. Ancak duruşma henüz sonuçlanmadı" açıklamasını yaptı...



SARAY SESSİZ KALDI
Kulübü yöneten , yaşanan kavgayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.



Eski futbolcu 'ın eşi da vaktinin çoğunu bu kulüpte geçiyor.

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