Türk hamamına giden İngiliz erkekleri ortalığı karıştırdı... İlginç olay geçtiğimiz günlerde İngiltere'de yaşandı. 121 yıllık tarihi Kraliyet Otomobil Kulübü'nün içinde bulunan Türk hamamına giden erkekler, son dönemlerde eğlencenin dozunu artırdı. Hamam içinde şarkılar söyleyip, yarı çıplak bir şekilde dolaşmaya başladı. Ortak alanlarda da rahat tavırlar sergileyen erkekler, hamam keyfi yapan kadınların huzurunu kaçırdı. Erkeklerin yarı çıplak dolaşmalarından ve fazla gürültü yapmalarından rahatsız olan İngiliz kadınları da işi biraz abarttı. Hamamın tamamen kapatılması için düğmeye basan kadınlar, dilekçe yazıp, dava açtı. Erkekler ise kadınların abartılı tepki gösterdiğini ve hamamda eğlenmenin gayet normal bir durum olduğunu anlattı. Kulüp şefi Miles Wade, "Bazı üyelerimiz çıplaklıktan rahatsız. Ancak duruşma henüz sonuçlanmadı" açıklamasını yaptı...
SARAY SESSİZ KALDI
Kulübü yöneten Kraliyet Ailesi, yaşanan kavgayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
Eski futbolcu David Beckham'ın eşi Victoria Beckham da vaktinin çoğunu bu kulüpte geçiyor.
SARAY SESSİZ KALDI
Kulübü yöneten Kraliyet Ailesi, yaşanan kavgayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
Eski futbolcu David Beckham'ın eşi Victoria Beckham da vaktinin çoğunu bu kulüpte geçiyor.
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