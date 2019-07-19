Göcek doldu taşıyor!

Göcek'te aralarında milyon dolarlık mega yatların da bulunduğu yaklaşık 2 bin 500 deniz aracı demirliyor. Yetkililer ise yatla gelen turistlere hizmet veren ruhsatsız restoranlar bulunduğunu ileri sürdü.



İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Ali Salgıncı, şöyle dedi: "Şu anki kapasite doldu ve taşıyor. Günübirlik tur teknelerinin sayılarının artmaması gerekiyor. Dünyada başka Göcek yok. Denetimler artırılmalı."