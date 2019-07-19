Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın başı dertten kurtulmuyor. Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile +18 görüntüleri basına sızınca eski yengenin canı bir hayli sıkılmıştı. Sırp basını şimdi de Karleusa'nın Sırbistan'daki villasının bahçesine önceki gün bomba atıldığını öne sürdü. Telegraf dergisinin iddiasına göre saldırganların hedefinde Karleusa'ya ya da komşusu Sırp şarkıcı Maya Berovic vardı...
İşte Jelena'nın villası
İşte Jelena'nın villası
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