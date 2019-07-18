İtalyan işadamı ve Juventus'un başkanı Andrea Agnelli, geçtiğimiz gün ülkesinde trambüse bindi. Yaklaşık beş yıldır Türk kızı Deniz Akalın ile aşk yaşayan 43 yaşındaki başarılı işadamını trambüste görenler gözlerine inanamadı. Toplu taşıma aracında bulunan bazı İtalyanlar ise telefonlarına sarılıp, Agnelli'nin fotoğraflarını çekti. Bu kareler internete düşünce Agnelli, sosyal medyanın gündemine yerleşti.
Fiat'ın ve bünyesinde bulunan Ferrari'nin sahibi olan Agnelli'nin şahsi aracı yerine trambüse binmesi, "Mütevazı insan... Gösteriş meraklısı değil... Eşi hanımefendi, kendisi beyefendi" gibi yorumları da beraberinde getirdi...
METRO YOLCUSU
Pink Floyd'un solisti ve bas gitaristi Roger Waters da dün New York metrosunda görüntülendi.
310 milyon dolarlık servetiyle toplu taşıma kullanan 75 yaşındaki sanatçı, rahat tavırlarıyla dikkat çekti...
- Saklambaç
- 18.07.2019
- Gazete
Juventus'un başkanı Andrea Agnelli trambüste görüntülendi! "Mütevazi insan"
Juventus, Fiat, Ferrari ve The Economist gibi 100’e yakın markaya hükmeden Andrea Agnelli, trambüste görüntülendi. Sosyal medya kullanıcıları, Türk kızı Deniz Akalın ile evli olan işadamına övgüler dizdi: Mütevazi insan!
İtalyan işadamı ve Juventus'un başkanı Andrea Agnelli, geçtiğimiz gün ülkesinde trambüse bindi. Yaklaşık beş yıldır Türk kızı Deniz Akalın ile aşk yaşayan 43 yaşındaki başarılı işadamını trambüste görenler gözlerine inanamadı. Toplu taşıma aracında bulunan bazı İtalyanlar ise telefonlarına sarılıp, Agnelli'nin fotoğraflarını çekti. Bu kareler internete düşünce Agnelli, sosyal medyanın gündemine yerleşti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.