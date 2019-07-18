İtalyan işadamı ve Juventus'un başkanı Andrea Agnelli, geçtiğimiz gün ülkesinde trambüse bindi. Yaklaşık beş yıldır Türk kızı Deniz Akalın ile aşk yaşayan 43 yaşındaki başarılı işadamını trambüste görenler gözlerine inanamadı. Toplu taşıma aracında bulunan bazı İtalyanlar ise telefonlarına sarılıp, Agnelli'nin fotoğraflarını çekti. Bu kareler internete düşünce Agnelli, sosyal medyanın gündemine yerleşti.







Fiat'ın ve bünyesinde bulunan Ferrari'nin sahibi olan Agnelli'nin şahsi aracı yerine trambüse binmesi, "Mütevazı insan... Gösteriş meraklısı değil... Eşi hanımefendi, kendisi beyefendi" gibi yorumları da beraberinde getirdi...







METRO YOLCUSU

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