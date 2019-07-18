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  • 18.07.2019
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'un başkanı Andrea Agnelli trambüste görüntülendi! "Mütevazi insan"

, Fiat, Ferrari ve gibi 100’e yakın markaya hükmeden Andrea Agnelli, trambüste görüntülendi. Sosyal medya kullanıcıları, Türk kızı Deniz Akalın ile evli olan işadamına övgüler dizdi: Mütevazi insan!

100 milyar dolarla toplu taşımada

İtalyan işadamı ve Juventus'un başkanı Andrea Agnelli, geçtiğimiz gün ülkesinde trambüse bindi. Yaklaşık beş yıldır Türk kızı Deniz Akalın ile aşk yaşayan 43 yaşındaki başarılı işadamını trambüste görenler gözlerine inanamadı. Toplu taşıma aracında bulunan bazı İtalyanlar ise telefonlarına sarılıp, Agnelli'nin fotoğraflarını çekti. Bu kareler internete düşünce Agnelli, sosyal medyanın gündemine yerleşti.



Fiat'ın ve bünyesinde bulunan Ferrari'nin sahibi olan Agnelli'nin şahsi aracı yerine trambüse binmesi, "Mütevazı insan... Gösteriş meraklısı değil... Eşi hanımefendi, kendisi beyefendi" gibi yorumları da beraberinde getirdi...



METRO YOLCUSU
Pink Floyd'un solisti ve bas gitaristi Roger Waters da dün sunda görüntülendi.



310 milyon dolarlık servetiyle toplu taşıma kullanan 75 yaşındaki sanatçı, rahat tavırlarıyla dikkat çekti...

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