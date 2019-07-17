Bir dönem Türkiye'de milyon dolarları cebe indiren Galatasaraylı eski yıldız Wesley Sneijder nankör çıktı! Hollanda basını, Yolanthe Cabau ile 9 yıllık evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşan Sneijder'in boşanırken 19 milyon euro tazminat vereceğini iddia etti.







7 Mart ve 8 Mart'ta Hollanda basınında yer alan bu iddia, bir gün sonra yani 9 Mart 2019'da TAKVİM'de manşetti.







Yine Hollanda basını ikilinin 15 milyon euro'da anlaştığını yazdı. Ancak Sneijder, faturayı Türk medyasına kesip şu sözleriyle haddini aştı: "Yolanthe ile birlikte değiliz; ancak daha boşanmadık. Evliliğimde birçok hata yaptım. Ama bu kimseyi ilgilendirmez. Türk medyasına göre Yolanthe, 19 milyon euro istemiş; ben de 15 milyon euro verecekmişim, öyle mi? Haha! Beyni olmayan insanlar, okuduklarına inanır."







Demet Akalın da "Adam, okuyana yani bize beyinsiz demiş! Biri de bize hainlik yapmasın" diyerek Sneijder'i topa tuttu.



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Yolanthe Cabau da reklam filmleri sayesinde cebini doldurduğu sırada Türkiye'ye methiyeler düzüyordu. Cabau, geçtiğimiz günlerde Hollanda'daki Grazia dergisine verdiği röportajda ise "İstanbul'daki paparazziler yüzünden resmen kabusu yaşadım." dedi.



