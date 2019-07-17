Şarkıcı Alişan, bir sene sonra yeni single'ı ile müzik piyasalarına dönüş yaptı. 'Yağmurlar' adlı single'ı ile bugün digital platformda çıkacak olan şarkının sözü ve müziği Furkan Özhan'a ait.
Beykoz Kundura'da 36 saatte çekilen klibin yönetmen koltuğunda ise Mustafa Özhen oturdu. Avrupa Müzik etiketiyle dijitalde yerini alan şarkının klibinde Alişan'a onlarca dansçı eşlik etti.
Beykoz Kundura'da 36 saatte çekilen klibin yönetmen koltuğunda ise Mustafa Özhen oturdu. Avrupa Müzik etiketiyle dijitalde yerini alan şarkının klibinde Alişan'a onlarca dansçı eşlik etti.
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