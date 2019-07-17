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  • 17.07.2019
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, ‘’ şarkısının klibiyle ses getirecek

, yeni şarkısını görücüye çıkardı. ‘’ şarkısıyla suskunluk bozan şarkıcı, klibiyle de ses getirecek. Şarkının klibinde Alişan'a onlarca dansçı eşlik etti.

Muhteşem dönüş
Şarkıcı , bir sene sonra yeni single'ı ile müzik piyasalarına dönüş yaptı. 'Yağmurlar' adlı single'ı ile bugün digital platformda çıkacak olan şarkının sözü ve müziği Furkan Özhan'a ait.

Beykoz Kundura'da 36 saatte çekilen klibin yönetmen koltuğunda ise Mustafa Özhen oturdu. Avrupa Müzik etiketiyle dijitalde yerini alan şarkının klibinde Alişan'a onlarca dansçı eşlik etti.

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