SON yıllarda dünyaca ünlü isimlerin akınına uğrayan Bodrum, 2019 yazında şöhretini daha da arttırdı. Yabancı turistlerin akın ettiği Ege'nin incisi, dünyanın en büyük yatlarına da ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Datça'dan sonra Bodrum'a gelen 'Flying Fox' isimli ultra lüks yatın yankısı sürürken Yalıkavak Marina önceki gün ise 'Aquila' isimli yüzen sarayı ağırladı.



150 MİLYON $

ABD'Lİ iş kadını Ann Walton Kroenke'ye ait 'Aquila' isimli 85 metrelik yatın haftalık kirası da 945 bin euro!



300 MİLYON $

KATAR Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'nin 'Al Lusail' adlı 300 milyon dolar değerindeki yatı, tam 123 metre...

ÖNCEKI gün de ilçeye Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'nin 'Al Lusail' adlı yatı demirledi. 123 metrelik ve 300 milyon dolar değerindeki yüzen saray; 36 kişiye kadar konaklama imkanı sunuyor. 56 mürüttebatın görev yaptığı 'Al Lusail'de spor salonu, asansör, yüzme havuzu, sinema, yüzme platformu, beach club, helikopter pisti, sualtı ışıkları, güzellik salonu gibi bölümler yer alıyor.



400 MİLYON $

AMAZON'UN sahibi Jeff Bezos'a ait olduğu iddia edilen 'Flying Fox' isimli yatın, haftalık kirası 1 buçuk milyon dolar.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM