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  • 11.07.2019
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Zirvenin adı Kimse Bilmez

Zirvenin adı Kimse Bilmez

SALI akşamları atv'de yayınlanan Kimse Bilmez, 5. bölümüyle yine zirvedeydi. Keremcem, Özgü Kaya ve Engin Hepileri gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizi nefes kesti.

KİMSE Bilmez'in yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %4,91 izlenme oranı ve %16,78 izlenme payı ve 20+ABC1'de %3,88 izlenme oranı ve %13,20 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

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