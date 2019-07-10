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  • 10.07.2019
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3 milyon euro’luk hava

, ’taki villasını paylaştı. fenomeni, 3 milyon euro’luk eviyle ‘Hayat ona güzel’ dedirtti.

3 milyon Euro’luk hava
Sosyetik işadamı Sami Kiresepi'nin eşi Rachel Araz, Mikonos'tan havalı paylaşımlara imza attı. Herkes fenomeninin kaldığı yerin otel olduğunu sanırken , bir paylaşımına "Evim" notu düştü. Psarou bölgesindeki özel havuzlu ve manzaralı villanın fiyatı ise 3 milyon euro yani yaklaşık 19 milyon TL!



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