3 milyon euro’luk hava

Sosyetik işadamı Sami Kiresepi'nin eşi Rachel Araz, Mikonos'tan havalı paylaşımlara imza attı. Herkes sosyal medya fenomeninin kaldığı yerin otel olduğunu sanırken Rachel Araz, bir paylaşımına "Evim" notu düştü. Psarou bölgesindeki özel havuzlu ve manzaralı villanın fiyatı ise 3 milyon euro yani yaklaşık 19 milyon TL!
- Saklambaç
- 10.07.2019
- Gazete
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