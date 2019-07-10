Komşu'nun uyanıkları yine iş başında! Daha önce baklavadan kadayıfa, Türk kahvesinden lokuma kadar memleketimize özgü geleneksel lezzetleri kendine mal eden Yunanlar, bu kez tahin helvamızı sahiplendi.
LOKUMDAN SONRA...
Bodrum'da her gün karşılıklı seferlerin düzenlendiği Kos Adası'ndaki marketlere giden Türk tatilciler, gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Tüm dünyanın "Turkish delight" diye tanıdığı lokumumuzdan sonra bu kez raflarda tahin helvamız vardı. Helvamızı da "Traditional product" yani "geleneksel ürün" etiketleriyle ve "halva" adıyla satan Yunanlar, "Bu kadar da olmaz" dedirtti.
PES ARTIK...
Bu arada Bodrum'a tekneyle sadece yarım saat uzaklıkta bulunan Kos sokaklarında Türkler'in tepkisini çeken bir diğer detay da "hamam" afişleriydi. Yine tüm dünyanın "Turkish bath" diye tanıdığı hamamımızı "Artemis Hamam" adıyla tanıtan Yunanlar, kopyacılıkta sınır tanımadıklarını bir kez daha göstermiş oldu.
DOĞAN SAVAŞ
LOKUMDAN SONRA...
Bodrum'da her gün karşılıklı seferlerin düzenlendiği Kos Adası'ndaki marketlere giden Türk tatilciler, gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Tüm dünyanın "Turkish delight" diye tanıdığı lokumumuzdan sonra bu kez raflarda tahin helvamız vardı. Helvamızı da "Traditional product" yani "geleneksel ürün" etiketleriyle ve "halva" adıyla satan Yunanlar, "Bu kadar da olmaz" dedirtti.
PES ARTIK...
Bu arada Bodrum'a tekneyle sadece yarım saat uzaklıkta bulunan Kos sokaklarında Türkler'in tepkisini çeken bir diğer detay da "hamam" afişleriydi. Yine tüm dünyanın "Turkish bath" diye tanıdığı hamamımızı "Artemis Hamam" adıyla tanıtan Yunanlar, kopyacılıkta sınır tanımadıklarını bir kez daha göstermiş oldu.
DOĞAN SAVAŞ
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