Ünlü işadamı Sadettin Saran'la 5 ay sonra 'Aşk yeniden' diyen Emina Jahovic'in yüzü gülüyor. 7 aylık aşklarına Şubat'ta nokta koyan ikili, geçen ay ilişkilerine kaldıkları yerden devam kararı almıştı. Aylar sonra özel hayatında yeniden mutluluğa kavuşan Jahovic, konuşulanlara göre Saran'la barışmasını bazı şartlara bağladı. Güzel şarkıcının memleketi Sırbistan'daki Kurir gazetesi, barışma şartını da önceki gün manşetine taşıdı. 37 yaşındaki Jahovic, Kurir'in iddiasına göre kendisinden 18 yaş büyük Saran'ın barışma teklifini çocuklarıyla yeniden bir araya gelmemesi şartıyla kabul etti.
Öyle ki Jahovic, Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini Haziran 2018'de bitirmiş ve bir ay sonra da gönlünü Saran'a kaptırmıştı. Sırp şarkıcının canı, çocuklarının bu dönemde kötü etkilenmesiyle sıkılmıştı. Jahovic, aynı sorunları yaşamamak için de barıştığı Saran'la oğullarının iletişimini kopardı.
Jahovic'in barışma şartını kabul eden Saran, şarkıcının yeniden gönlünü kazandı.
Öyle ki Jahovic, Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini Haziran 2018'de bitirmiş ve bir ay sonra da gönlünü Saran'a kaptırmıştı. Sırp şarkıcının canı, çocuklarının bu dönemde kötü etkilenmesiyle sıkılmıştı. Jahovic, aynı sorunları yaşamamak için de barıştığı Saran'la oğullarının iletişimini kopardı.
Jahovic'in barışma şartını kabul eden Saran, şarkıcının yeniden gönlünü kazandı.
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