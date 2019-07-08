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  • 08.07.2019
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'a eşi Ali Erel'den kocaman destek

Yedi aylık hamile oyuncu , önceki gün ’da denize girerken eşi Ali Erel de düşmesin diye tetikteydi. Erel, şiş karnı yüzünden denizden çıkarken yürümekte zorlanan 33 yaşındaki güzel eşinin elini hiç bırakmayarak centilmenlik yaptı.




Kızına kavuşmak için için gün sayan Seda Bakan, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. 7 aylık hamile oyuncu, önceki gün eşi Ali Erel'le Gündoğan Galimera Beach'teydi.

Bakan, eşi ile denize girip bol bol yüzdü. Erel, şiş karnı yüzünden denizden çıkarken yürümekte zorlanan 33 yaşındaki güzel eşinin elini hiç bırakmayarak centilmenlik yaptı.

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