Oyuncu Burak Özçivit, önceki gün iş gezisi için Lübnan'ın başkenti Beyrut'a indi. Burada bir AVM'yi ziyaret etti. Kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşan Özçivit, adım atmakta dahi güçlük çekti. İmdadına korumalar ve askerler yetişti.
Lübnan'daki işlerini bitiren Özçivit, dün dönüşe geçti. Oyuncuya koruma ordusu ile silahlı askerler eşlik etti.
Uzun bir araç konvoyuyla havalimanına giden Özçivit, uçağa binip İstanbul'a geldi...
Burak Özçivit, her yaştan hayranıyla fotoğraf çektirmişti.
Lübnan'daki işlerini bitiren Özçivit, dün dönüşe geçti. Oyuncuya koruma ordusu ile silahlı askerler eşlik etti.
Uzun bir araç konvoyuyla havalimanına giden Özçivit, uçağa binip İstanbul'a geldi...
Burak Özçivit, her yaştan hayranıyla fotoğraf çektirmişti.
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