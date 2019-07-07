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  • 07.07.2019
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gezisini tamamlayan krallar gibi uğurlandı

, gezisini tamamladı. Dönüş yolunda da krallar gibi uğurlandı. Ünlü oyuncuyu, eli silahlı askerler ile koruma su yalnız bırakmadı.

Beyrut’un kralı
Oyuncu , önceki gün iş gezisi için 'ın başkenti 'a indi. Burada bir AVM'yi ziyaret etti. Kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşan Özçivit, adım atmakta dahi güçlük çekti. İmdadına korumalar ve askerler yetişti.



Lübnan'daki işlerini bitiren Özçivit, dün dönüşe geçti. Oyuncuya koruma su ile silahlı askerler eşlik etti.



Uzun bir araç konvoyuyla havalimanına giden Özçivit, uçağa binip İstanbul'a geldi...



Burak Özçivit, her yaştan hayranıyla fotoğraf çektirmişti.

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