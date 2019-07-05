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  • 05.07.2019
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’den baba sürpriz

, taburcu olur olmaz, oğlu ’ye sürprizi yaptı.

Mali’den baba sürpriz

Geçtiğimiz yıl evinde geçirdiği kaza sonucu hastanelik olan Mehmet Ali Erbil, 235 gün sonra sevenlerine kavuşmuştu. Ünlü şovmen, hastaneden taburcu olduktan bir gün sonra da eski eşi Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi'nin nü kutladı.

Ünlü şovmen, oğlu için evinde parti verdi. Kutlamada şovmenin eski evliliklerinden olan kızları Yasmin Erbil ile Sezin Yazgan da vardı. Erbil Ailesi, ayrı kaldıkları günlerin acısını çıkardı. 'ye doğum gününde en büyük hediye de babasının taburcu olmasıydı.

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