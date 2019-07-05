Geçtiğimiz yıl evinde geçirdiği kaza sonucu hastanelik olan Mehmet Ali Erbil, 235 gün sonra sevenlerine kavuşmuştu. Ünlü şovmen, hastaneden taburcu olduktan bir gün sonra da eski eşi Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi'nin doğum gününü kutladı.
Ünlü şovmen, oğlu için evinde parti verdi. Kutlamada şovmenin eski evliliklerinden olan kızları Yasmin Erbil ile Sezin Yazgan da vardı. Erbil Ailesi, ayrı kaldıkları günlerin acısını çıkardı. Ali Sadi'ye doğum gününde en büyük hediye de babasının taburcu olmasıydı.
- Saklambaç
- 05.07.2019
- Gazete
Mehmet Ali Erbil’den baba sürpriz
Mehmet Ali Erbil, taburcu olur olmaz, oğlu Ali Sadi’ye doğum günü sürprizi yaptı.
Geçtiğimiz yıl evinde geçirdiği kaza sonucu hastanelik olan Mehmet Ali Erbil, 235 gün sonra sevenlerine kavuşmuştu. Ünlü şovmen, hastaneden taburcu olduktan bir gün sonra da eski eşi Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi'nin doğum gününü kutladı.
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