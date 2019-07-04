Yıllar önce araları Sinan Akçıl yüzünden bozulan Hadise ile Hande Yener, barış çubuğu yaktı. Geçen ay İzmir uçağında karşılaşan ikili, geçmişe sünger çekti.
Yener, şu sözlerle barışmayı ilan etti: "Telefonlarımızı aldık, sonra yazıştık. Eski konuları açmadık… 2019 barış yılı, 2020'ye kimseyle küs girmeyeceğim."
Yener, şu sözlerle barışmayı ilan etti: "Telefonlarımızı aldık, sonra yazıştık. Eski konuları açmadık… 2019 barış yılı, 2020'ye kimseyle küs girmeyeceğim."
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