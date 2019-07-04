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  • 04.07.2019
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ve arasındaki kavga bitti! "2020'ye kimseyle küs girmeyeceğim"

Araları yüzünden bozulan ünlü popçu ve barış çubuğu yaktı. Hande Yener, Hadise ile barışmasını şu sözlerle ilan etti: "Telefonlarımızı aldık, sonra yazıştık. Eski konuları açmadık… 2019 barış yılı, 2020'ye kimseyle küs girmeyeceğim."

Kavga bitti
Yıllar önce araları Sinan Akçıl yüzünden bozulan Hadise ile Hande Yener, barış çubuğu yaktı. Geçen ay İzmir uçağında karşılaşan ikili, geçmişe sünger çekti.



Yener, şu sözlerle barışmayı ilan etti: "Telefonlarımızı aldık, sonra yazıştık. Eski konuları açmadık… 2019 barış yılı, 2020'ye kimseyle küs girmeyeceğim."

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