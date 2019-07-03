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  • 03.07.2019
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, sevgilisi 'nın bir dediğini iki etmiyor

İşadamı , aşkı ’nın bir dediğini iki etmiyor. Akkuş, önceki gün aşkını lüks teknesiyle Göcek’te mavi tura çıkardı. Nişanlısının tekneye özel getirttiği koşu bandında spor yapan Şallı, daha sonra Balili masözlere masaj yaptırdı.

Talih kuşu!
Eski manken Ebru Şallı'nın keyfine diyecek yok… Şallı, önceki gün nişanlısı Uğur Akkuş'la soluğu Ege'de aldı. Çift, Akkuş'un lüks teknesine atlayıp Göcek'te aşk tazeledi. Salsara Koyu'nda demirleyen ikiliden Şallı, sabah lüks teknede spor yaptı. Aşkının tekneye özel getirttiği koşu bandında yürüyen Şallı, tatilde de spordan ödün vermedi.



SUDA ROMANTİZM
Akşam saatlerinde birlikte denize giren ikili, görüntülendiklerinden habersiz suda birbirlerine kur yaptı. Suda romantik anlar yaşayan çift, birbirlerini denize batırıp şakalaştı.



Aşkının rahatı için hiçbir masraftan kaçınmayan Akkuş, daha sonra tekneye özel SPA kurdurdu. İkili, Balili masözlere masaj yaptırıp keyif çattı.




, denizden çıkan nişanlısı 'a sarılıp böyle makas aldı.



DOĞAN SAVAŞ

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