Eski manken Ebru Şallı'nın keyfine diyecek yok… Şallı, önceki gün nişanlısı Uğur Akkuş'la soluğu Ege'de aldı. Çift, Akkuş'un lüks teknesine atlayıp Göcek'te aşk tazeledi. Salsara Koyu'nda demirleyen ikiliden Şallı, sabah lüks teknede spor yaptı. Aşkının tekneye özel getirttiği koşu bandında yürüyen Şallı, tatilde de spordan ödün vermedi.
SUDA ROMANTİZM
Akşam saatlerinde birlikte denize giren ikili, görüntülendiklerinden habersiz suda birbirlerine kur yaptı. Suda romantik anlar yaşayan çift, birbirlerini denize batırıp şakalaştı.
Aşkının rahatı için hiçbir masraftan kaçınmayan Akkuş, daha sonra tekneye özel SPA kurdurdu. İkili, Balili masözlere masaj yaptırıp keyif çattı.
Ebru Şallı, denizden çıkan nişanlısı Uğur Akkuş'a sarılıp böyle makas aldı.
DOĞAN SAVAŞ
SUDA ROMANTİZM
Akşam saatlerinde birlikte denize giren ikili, görüntülendiklerinden habersiz suda birbirlerine kur yaptı. Suda romantik anlar yaşayan çift, birbirlerini denize batırıp şakalaştı.
Aşkının rahatı için hiçbir masraftan kaçınmayan Akkuş, daha sonra tekneye özel SPA kurdurdu. İkili, Balili masözlere masaj yaptırıp keyif çattı.
Ebru Şallı, denizden çıkan nişanlısı Uğur Akkuş'a sarılıp böyle makas aldı.
DOĞAN SAVAŞ
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