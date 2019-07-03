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  • 03.07.2019
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Çağla Şıkel, ABD’li rapçi Lil Kim rezil etti! Kimseyi dinlemedi hem boydan hem de kilodan kaybetti

ABD’li rapçi Lil Kim, ünlü model Çağla Şıkel’in podyumda taşıdığı elbiseyi bir törende giydi. Ancak elbisenin içinde kaybolunca gecenin en rüküşü seçildi!

Çağla rezil etti
Ünlü model Çağla Şıkel, geçen yıl bir defilede Azeri Türk modacı Rufat İsmayil'in tasarımını giydi. Amerikalı rapçi Lil Kim de Şıkel'in taşıdığı parçayı çok beğendi. Hemen Rufat İsmayil ile iletişime geçti. Elbiseden sipariş verdi.

HERKES ÇAĞLA DEĞİL
Geçtiğimiz günlerde de aynı elbiseyi Bet Awards 2019 töreninde giydi. Ancak tercih ettiği elbise boyuna ve bedenine uymayınca gecenin en rüküşü seçildi. Elbisenin tasarımcısı Rufat İsmayil, "Bu elbise için uzun boy ve iyi bir fizik gerektiğini anlatmama rağmen ısrarından vazgeçmedi. Herkes Çağla değil!" dedi.




Kimseyi dinlemedi. Hem boydan hem de kilodan kaybetti.




Lil Kim'in boyu: 1.50 cm

Çağla Şıkel'in boyu : 1.80 cm

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