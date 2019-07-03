Çağla Şıkel, ABD’li rapçi Lil Kim rezil etti! Kimseyi dinlemedi hem boydan hem de kilodan kaybetti

modelgeçen yıl bir defiledemodacı'in tasarımını giydi.Amerikalı rapçideŞıkel'in taşıdığı parçayı çokbeğendi. Hemen Rufatİsmayil ile iletişime geçti.Elbiseden sipariş verdi.Geçtiğimiz günlerde de aynı elbiseyi Bet Awards 2019 töreninde giydi. Ancak tercih ettiği elbise boyuna ve bedenine uymayınca gecenin en rüküşü seçildi. Elbisenin tasarımcısı Rufat İsmayil, "!" dedi.Kimseyi dinlemedi. Hem boydan hem de kilodan kaybetti.