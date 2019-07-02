Son dönemde hakkındaki yasak aşk iddialarıyla canı sıkılan Serenay Sarıkaya'ya dün 28. doğum gününde hayranları çok özel bir sürpriz yaptı. Hayvanseverliğiyle bilinen oyuncu adına hayranları, Türkiye'nin dört bir yanında sokak hayvanları için yardım kampanyası başlattı. Oyuncunun sevenleri, besledikleri kedi ve köpeklerin yanına "Serenay Sarıkaya için" yazılı notu bırakıp bu anı fotoğrafladı. Sosyal medya kısa sürede pek çok ilden gelen fotoğraflarla doldu taştı.
81 İLDE SEFERBERLİK
Sokaktaki can dostları besleyen Serenay Sarıkaya fanları, güzel oyuncuyu duygulandırdı. Sarıkaya'nın hayvansever hayranları, Kerem Bürsin'le üç buçuk yıllık aşkını Nisan'da bitirdikten sonra hakkındaki iddialarla keyfi kaçan oyuncuya moral oldu.
SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Ünlü oyuncunun sevenleri, bununla kalmadı. Sarıkaya fanları, güzel oyuncunun 1 Temmuz'daki doğum gününü sosyal medyada da kutladı. Sarıkaya'nın sevenleri önceki gece de Twitter üzerinden başlattıkları mesajlı kutlamalar ile oyuncuyu sevindirdi. Serenay Sarıkaya, kısa sürede Twitter Türkiye'nin en çok konuşulanlar listesine girdi.
Hayvansever oyuncu, hayranlarının bu anlamlı hediyesiyle duygu seline kapıldı.
81 İLDE SEFERBERLİK
Sokaktaki can dostları besleyen Serenay Sarıkaya fanları, güzel oyuncuyu duygulandırdı. Sarıkaya'nın hayvansever hayranları, Kerem Bürsin'le üç buçuk yıllık aşkını Nisan'da bitirdikten sonra hakkındaki iddialarla keyfi kaçan oyuncuya moral oldu.
SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Ünlü oyuncunun sevenleri, bununla kalmadı. Sarıkaya fanları, güzel oyuncunun 1 Temmuz'daki doğum gününü sosyal medyada da kutladı. Sarıkaya'nın sevenleri önceki gece de Twitter üzerinden başlattıkları mesajlı kutlamalar ile oyuncuyu sevindirdi. Serenay Sarıkaya, kısa sürede Twitter Türkiye'nin en çok konuşulanlar listesine girdi.
Hayvansever oyuncu, hayranlarının bu anlamlı hediyesiyle duygu seline kapıldı.
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