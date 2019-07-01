Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'e Kazakistan'da sevgi seli... 13 Nisan'da oğlu Karan'ı kucağına alan Özçivit, doğumdan sonra ikinci kez ailesinden uzak kaldı. Geçtiğimiz günlerde reklam yüzü olduğu markanın Romanya'daki şube açılışına katılan oyuncu, dün de Avrasya Film Festivali'ne katılmak için Kazakistan'a gitti. Uçaktan iner inmez hayranlarının sevgi gösterileriyle karşılaşan Özçivit, kaldığı otelde de röportaj verdi. Yakışıklı oyuncuyu karşısında gören sunucunun, heyecandan sesi titredi. Özçivit, "Hepimiz kardeşiz. Kazakistan'ı çok seviyorum. Festivale katıldığım için çok mutluyum" diye konuştu.
Ünlü oyuncuyla selfie çektirenler, kız arkadaşlarına hava attı.
Ünlü oyuncuyla selfie çektirenler, kız arkadaşlarına hava attı.
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