Barcelona'nın Ajax'tan 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Hollandalı 21 yaşındaki futbolcu Frenkie de Jong, Antalya'nın Alanya ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde tatilini yapıyor. 1 hafta önce Alanya'ya gelen Jong'ı görenler şaşkınlığını gizleyemezken, bazı futbolseverler de genç yıldızla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Barcelona ile 5 yıllık sözleşmeye imza atan Jong, anlaşma gereği önümüzdeki sezon sonuna kadar Ajax'ta forma giymeye devam edecek.
ANTALYA REKORU ÜÇLEDİ
Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşan Antalya, rekor üstüne rekor kırıyor. Antalya turizmi, cumartesi günü yeni bir rekor kırdı. Vali Münir Karaloğlu, 29 Haziran Cumartesi günü hava yoluyla gelen turist sayısının 90 bin 889 kişi olduğunu belirterek, bu rakamın tüm zamanların gün rekoru olduğunu açıkladı. Bu rekorla birlikte Haziran ayında üçüncü kez 'gün rekoru' kırılmış oldu. 8 Haziran'da 85 bin 205 ve 22 Haziran'da 86 bin 308 turist, bundan önceki gün rekorlarıydı.
ANTALYA REKORU ÜÇLEDİ
Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşan Antalya, rekor üstüne rekor kırıyor. Antalya turizmi, cumartesi günü yeni bir rekor kırdı. Vali Münir Karaloğlu, 29 Haziran Cumartesi günü hava yoluyla gelen turist sayısının 90 bin 889 kişi olduğunu belirterek, bu rakamın tüm zamanların gün rekoru olduğunu açıkladı. Bu rekorla birlikte Haziran ayında üçüncü kez 'gün rekoru' kırılmış oldu. 8 Haziran'da 85 bin 205 ve 22 Haziran'da 86 bin 308 turist, bundan önceki gün rekorlarıydı.
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