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  • 29.06.2019
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ve , askerdeki kardeşleri 'ı ziyaret etti

Asker ziyareti
Güzel oyuncu Bensu Soral'ın ikizi Bedirhan Soral, bedelli askerlik görevini yapmak için 'daki birliğine teslim oldu. Bensu Soral'ın kendi gibi oyuncu ablası Hande Soral da önceki gün kardeşini ziyaret etti. Kardeşiyle hasret gideren Soral, asker kepiyle de poz verdi.

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