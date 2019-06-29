Burcu’yu coşturdu

Kenan Doğulu, bu yazın ilk Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu konserini önceki akşam verdi. Sahneye sürprizlerle çıkan Doğulu, şarkıları ve dans şovlarıyla 6 bin hayranını coşturdu.
En yeni teknolojilerin kullanıldığı konserde lazer şovu ve görsel efektler dikkat çekti. Konseri ön sıradan izleyen Burcu Esmersoy da Doğulu'nun şarkılarıyla bir an olsun yerinde duramadı.
En yeni teknolojilerin kullanıldığı konserde lazer şovu ve görsel efektler dikkat çekti. Konseri ön sıradan izleyen Burcu Esmersoy da Doğulu'nun şarkılarıyla bir an olsun yerinde duramadı.
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