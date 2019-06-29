Burcu’yu coşturdu

bu yazın ilkkonserini öncekiakşam verdi. Sahneye sürprizlerle çıkanşarkıları ve dans şovlarıyla 6 bin hayranını coşturdu.yeni teknolojilerin kullanıldığı konserde lazerşovu ve görsel efektler dikkat çekti. Konseri önsıradan izleyenDoğulu'nunşarkılarıyla bir an olsun yerinde duramadı.