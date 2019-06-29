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  • 29.06.2019
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Burcu’yu coşturdu

konserine giden , coştukça coştu. Güzel sunucu, popçunun bütün şarkılarına ayakta eşlik etti.

Burcu’yu coşturdu
Kenan Doğulu, bu yazın ilk Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu konserini önceki akşam verdi. Sahneye sürprizlerle çıkan Doğulu, şarkıları ve dans şovlarıyla 6 bin hayranını coşturdu.



En yeni teknolojilerin kullanıldığı konserde lazer şovu ve görsel efektler dikkat çekti. Konseri ön sıradan izleyen Burcu Esmersoy da Doğulu'nun şarkılarıyla bir an olsun yerinde duramadı.

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