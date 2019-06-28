Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 28.06.2019
  • Gazete

Bafetimbi 'in İstanbul'dan ev baktığı ortaya çıktı!

’ın eski yıldızı , hasretine dayanamadı. Ailesiyle birlikte soluğu İstanbul’da aldı. Başarılı forvetin Zorlu’dan ev baktığı ortaya çıktı.

İstanbullu Gomis!

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takımlarından El-Hilal ekibine transfer olan Senegal asıllı Fransız futbolcu Bafitimbi Gomis, önceki gün ailesi ile birlikte İstinyePark'ta görüntülendi. Başarılı forvet, La Petite Maison Restoran'da ailesi ile ziyafet çekti.



Daha sonra da mağazaları gezdi. Hayranlarının fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen futbolcunun, yakın çevresine El-Hilal ile 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu daha sonra 'ye gelip hayatına burada devam etmek istediği söylediği iddia edildi...



Boğaz manzaralı Zorlu'da en ucuz evin fiyatı; 10 milyon lira...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriBafetimbi Gomis'in İstanbul'dan ev baktığı ortaya çıktı!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri