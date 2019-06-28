Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan takımlarından El-Hilal ekibine transfer olan Senegal asıllı Fransız futbolcu Bafitimbi Gomis, önceki gün ailesi ile birlikte İstinyePark'ta görüntülendi. Başarılı forvet, La Petite Maison Restoran'da ailesi ile ziyafet çekti.







Daha sonra da mağazaları gezdi. Hayranlarının fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen futbolcunun, yakın çevresine El-Hilal ile 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu daha sonra Türkiye'ye gelip hayatına burada devam etmek istediği söylediği iddia edildi...







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