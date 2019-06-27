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  • 27.06.2019
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Ünlü isimler 'da deniz taksileri kullanarak konforlu seyahatin tadını çıkarıyor

Sosyetikler, ’da ulaşımın kolayını buldu. Cemiyet hayatının ünlüleri, deniz taksilerle trafiğe takılmadan konforlu seyahatin tadını çıkarıyor…

Sosyetik taksi
Bodrum'u mesken tutan sosyetikler, ulaşımda yeni trend başlattı. Elif Dürüst ve Şirin Yalçın gibi ünlü isimler, son dönemde popüler olan deniz taksiyle karaya ayak basmadan seyahat etmenin keyfini çıkardı.



Sosyetikler, Musa Kaptan yönetimindeki deniz taksiler sayesinde trafiğine takılmaktan kurtuldu. Ünlü isimler, bu konforlu ulaşım için de kesenin ağzını açtı.



Dürüst, deniz taksilerin müdavimi…


KONFORLU ULAŞIMIN BEDELİ:

Türkbükü - Gündoğan – 500 TL

Türbükü - – 250 TL

Türbükü - Maçakızı – 100 TL

Türbükü - Mandarin – 200 TL

Türbükü - Torba – 700 TL

Türbükü - Yalıkavak – 1200 TL


DOĞAN SAVAŞ

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