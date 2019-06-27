Bodrum'u mesken tutan sosyetikler, ulaşımda yeni trend başlattı. Elif Dürüst ve Şirin Yalçın gibi ünlü isimler, son dönemde popüler olan deniz taksiyle karaya ayak basmadan seyahat etmenin keyfini çıkardı.
Sosyetikler, Musa Kaptan yönetimindeki deniz taksiler sayesinde Bodrum trafiğine takılmaktan kurtuldu. Ünlü isimler, bu konforlu ulaşım için de kesenin ağzını açtı.
Dürüst, deniz taksilerin müdavimi…
KONFORLU ULAŞIMIN BEDELİ:
Türkbükü - Gündoğan – 500 TL
Türbükü - Cennet Koyu – 250 TL
Türbükü - Maçakızı – 100 TL
Türbükü - Mandarin – 200 TL
Türbükü - Torba – 700 TL
Türbükü - Yalıkavak – 1200 TL
DOĞAN SAVAŞ
Sosyetikler, Musa Kaptan yönetimindeki deniz taksiler sayesinde Bodrum trafiğine takılmaktan kurtuldu. Ünlü isimler, bu konforlu ulaşım için de kesenin ağzını açtı.
Dürüst, deniz taksilerin müdavimi…
KONFORLU ULAŞIMIN BEDELİ:
Türkbükü - Gündoğan – 500 TL
Türbükü - Cennet Koyu – 250 TL
Türbükü - Maçakızı – 100 TL
Türbükü - Mandarin – 200 TL
Türbükü - Torba – 700 TL
Türbükü - Yalıkavak – 1200 TL
DOĞAN SAVAŞ
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