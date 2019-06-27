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  • 27.06.2019
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Hoşgeldin yenge

Hoşgeldin yenge
'ın eski yıldızı Dusko Tosic'le boşanacağı konuşulan Jelena Karleusa, dün iki kızıyla 'dan 'ya geldi. Her fırsatta ülkemize hayranlığını dile getiren Sırp yenge, kızları Nika ve Atina ile gün boyunca 'de denizin ve güneşin tadını çıkardı. Jelena, bol bol paylaşım yapıp ülkemizin tanıtımına katkı sağladı.

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