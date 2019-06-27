Hoşgeldin yenge

Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic'le boşanacağı konuşulan Jelena Karleusa, dün iki kızıyla Sırbistan'dan Antalya'ya geldi. Her fırsatta ülkemize hayranlığını dile getiren Sırp yenge, kızları Nika ve Atina ile gün boyunca Akdeniz'de denizin ve güneşin tadını çıkardı. Jelena, bol bol paylaşım yapıp ülkemizin tanıtımına katkı sağladı.
- Saklambaç
- 27.06.2019
- Gazete
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