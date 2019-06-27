Ebru Yaşar, Ulus'taki Boğaz manzaralı lüks evinden oldu. Önceki gün Nişantaşı City's çıkışı gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Yaşar, başında çok büyük bir dert olduğunu söyledi. Sanatçı, evini tahtakurularının bastığını belirtti. İşadamı eşi Necat Gülseven, 2 yaşındaki ikizleri Ebrusu ve Hasan Poyraz ile apar topar eşyalarını toplayıp evi terk eden ünlü şarkıcı, otele yerleşti. Günlerdir ailesiyle evinden uzak kalan Yaşar, şu sözlerle de gazetecilere tahtakurularından dert yandı:
EBRU'NUN BAŞI DERTTE
"Evi tahtakuruları bastı, bir haftadır otelde kalıyorum. Göçebe hayatı gibi oldu. Bitmeyince evi değiştirip adresten çıkanlar oluyormuş. İnşallah öyle bir şey olmaz. Evi güzelce ilaçlattık, bakalım ne olacak? Evde çalışan kadınları hep yemişler." Yaklaşık 35 milyon lira değerindeki 350 metrekarelik 6 oda bir salon villasını tahtakurusu basan Yaşar, bu beladan kurtulamazsa evini değiştirecek. Servet değerindeki villasını böcekler basınca huzuru kaçan ünlü sanatçı, çaresiz eşiyle yine aynı semtte yeni ev arayışına girecek…
MİLYONLUK KAÇIŞ
Ünlü sanatçı, baştan aşağı ilaçlattığı yaklaşık 35 milyonluk lüks villasındaki tahtakurularından kurtulamazsa evini değiştirecek.
EBRU'NUN BAŞI DERTTE
"Evi tahtakuruları bastı, bir haftadır otelde kalıyorum. Göçebe hayatı gibi oldu. Bitmeyince evi değiştirip adresten çıkanlar oluyormuş. İnşallah öyle bir şey olmaz. Evi güzelce ilaçlattık, bakalım ne olacak? Evde çalışan kadınları hep yemişler." Yaklaşık 35 milyon lira değerindeki 350 metrekarelik 6 oda bir salon villasını tahtakurusu basan Yaşar, bu beladan kurtulamazsa evini değiştirecek. Servet değerindeki villasını böcekler basınca huzuru kaçan ünlü sanatçı, çaresiz eşiyle yine aynı semtte yeni ev arayışına girecek…
MİLYONLUK KAÇIŞ
Ünlü sanatçı, baştan aşağı ilaçlattığı yaklaşık 35 milyonluk lüks villasındaki tahtakurularından kurtulamazsa evini değiştirecek.
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