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  • 24.06.2019
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Yıldızlar tatilde

Yıldızlar tatilde
İtalya'nın dünyaca ünlü kulübü Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder, 'nin Leicester City kulübünde futbol oynayan Çağlar Söyüncü ve isimli mekanın ortağı ve yakın arkadaşları Yusuf Tekin ile birlikte Alaçatı'da Sommer Klein'da görüntülendi. Denizin tadını çıkartan milli futbolcular, bir ara jet ski yapmayı da ihmal etmedi...

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