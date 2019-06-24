Yıldızlar tatilde

İtalya'nın dünyaca ünlü kulübü Roma'da futbol oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder, İngiltere'nin Leicester City kulübünde futbol oynayan Çağlar Söyüncü ve Sommer Klein isimli mekanın ortağı ve yakın arkadaşları Yusuf Tekin ile birlikte Alaçatı'da Sommer Klein'da görüntülendi. Denizin tadını çıkartan milli futbolcular, bir ara jet ski yapmayı da ihmal etmedi...
- Saklambaç
- 24.06.2019
- Gazete
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