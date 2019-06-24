İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için dün megakentteki seçmenler sandık başına gitti. İstanbul seçmeni olan iş, sanat ve magazin dünyasının ünlü isimleri de oylarını kullanmak için sabah saatlerinden itibaren sandığa koştu. Ünlü isimlerin çoğu oy kullanmak için erken saatleri tercih etti. Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray ve ünlü şarkıcı Sibel Can, oy kullanmak için çocuklarıyla gittikleri Beykoz'daki TED Koleji'nde karşılaştı.
- Saklambaç
- 24.06.2019
- Gazete
Türkan Şoray ve Sibel Can, oy vermek için gittikleri okulda karşılaştı, hatıra fotoğrafı çektirdiler
İstanbul seçmeni olan iş, sanat ve magazin dünyasının ünlü isimleri dün sandık başına koştu. Türkan Şoray ve Sibel Can, oy vermek için gittikleri okulda karşılaştı, hatıra fotoğrafı çektirdi, sohbet etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için dün megakentteki seçmenler sandık başına gitti. İstanbul seçmeni olan iş, sanat ve magazin dünyasının ünlü isimleri de oylarını kullanmak için sabah saatlerinden itibaren sandığa koştu. Ünlü isimlerin çoğu oy kullanmak için erken saatleri tercih etti. Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray ve ünlü şarkıcı Sibel Can, oy kullanmak için çocuklarıyla gittikleri Beykoz'daki TED Koleji'nde karşılaştı.
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