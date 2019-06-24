Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için dün megakentteki seçmenler sandık başına gitti. İstanbul seçmeni olan iş, sanat ve magazin dünyasının ünlü isimleri de oylarını kullanmak için sabah saatlerinden itibaren sandığa koştu. Ünlü isimlerin çoğu oy kullanmak için erken saatleri tercih etti. Türk sinemasının efsane ismive ünlü şarkıcıoy kullanmak için çocuklarıyla gittikleri Beykoz'daki TED Koleji'nde karşılaştı.