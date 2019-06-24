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  • 24.06.2019
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aşkı ’in ’deki mekanından çıkmaz oldu

, işletmeci aşkı ’in ’deki mekanında ev sahipliğine soyundu. Oyuncu, yaz başından beri Gülerin işlettiği Çeşme'deki mekanda keyif çatmayı sürdürdü.

Evinde gibi!
Geçtiğimiz ay işletmeci Alp Güler ile yeni bir aşka yelken açan Hazal Filiz Küçükköse, sevgilisinin mekanından çıkmaz oldu. Oyuncu, yaz başından beri Gülerin işlettiği 'deki mekanda keyif çatmayı sürdürdü.



Ünlü oyuncu, paylaşımlarıyla hem hava attı hem de mekanın reklamını yaptı. Güzel oyuncu, önceki gün de mekana gelen Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin'le yakından ilgilendi.

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