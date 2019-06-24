Geçtiğimiz ay işletmeci Alp Güler ile yeni bir aşka yelken açan Hazal Filiz Küçükköse, sevgilisinin mekanından çıkmaz oldu. Oyuncu, yaz başından beri Gülerin işlettiği Çeşme'deki mekanda keyif çatmayı sürdürdü.
Ünlü oyuncu, paylaşımlarıyla hem hava attı hem de mekanın reklamını yaptı. Güzel oyuncu, önceki gün de mekana gelen Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin'le yakından ilgilendi.
Ünlü oyuncu, paylaşımlarıyla hem hava attı hem de mekanın reklamını yaptı. Güzel oyuncu, önceki gün de mekana gelen Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin'le yakından ilgilendi.
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