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, haftalığı 200 bin dolar olan yatta çocuklar gibi eğlendi

İtalyan devi Juve’nin yıldızı , ailesiyle ’ya gitti. Burada haftalığı 200 bin dolar (1 milyon 164 bin lira) olan 1 adlı yatı kiralayan oyuncu, bol bol denize girip, çocuklar gibi eğlendi...

Hayat Ronaldo’ya güzel
Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, ailesiyle birlikte tatil için Fransa'ya gitti. Burada haftalığı 200 bin dolar (1 milyon 164 bin lira) olan 1 adlı yatı kiralayan oyuncu, bol bol denize girip güneşlendi.



Tatil karelerini de 172 milyon takipçili Instagram hesabına yükledi...



'nun tatilde taktığı Rolex marka saatin 120 bin dolar (698 bin lira) olduğu ortaya çıktı.





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