Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, ailesiyle birlikte tatil için Fransa'ya gitti. Burada haftalığı 200 bin dolar (1 milyon 164 bin lira) olan Afrika 1 adlı yatı kiralayan oyuncu, bol bol denize girip güneşlendi.
Tatil karelerini de 172 milyon takipçili Instagram hesabına yükledi...
Cristiano Ronaldo'nun tatilde taktığı Rolex marka saatin 120 bin dolar (698 bin lira) olduğu ortaya çıktı.
Tatil karelerini de 172 milyon takipçili Instagram hesabına yükledi...
Cristiano Ronaldo'nun tatilde taktığı Rolex marka saatin 120 bin dolar (698 bin lira) olduğu ortaya çıktı.
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