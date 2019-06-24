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’li aktör Matthew 'da

Yaşayan en seksi erkek’ unvanına sahip olan dünyaca ünlü ’li aktör Matthew , önceki akşam ’a geldi. Yakışıklı oyuncunun İstanbul tatili, Türk hayranlarını heyecanlandırdı.

Efsane misafir
Dünyaca ünlü aktör Matthew McConaughey, önceki akşam sessiz sedasız 'a geldi. Oscar ödüllü aktör, Ruby adlı mekanı ziyaret etti. Yakışıklı oyuncunun İstanbul tatili, Türk hayranlarını heyecanlandırdı. Oyuncunun bu karesi beğeni rekoru kırdı.



49 yaşındaki oyuncu, 2005'te 'Yaşayan en seksi erkek' seçilmişti.

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