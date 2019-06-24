Dünyaca ünlü aktör Matthew McConaughey, önceki akşam sessiz sedasız İstanbul'a geldi. Oscar ödüllü aktör, Ruby adlı mekanı ziyaret etti. Yakışıklı oyuncunun İstanbul tatili, Türk hayranlarını heyecanlandırdı. Oyuncunun bu karesi beğeni rekoru kırdı.
49 yaşındaki oyuncu, 2005'te 'Yaşayan en seksi erkek' seçilmişti.
49 yaşındaki oyuncu, 2005'te 'Yaşayan en seksi erkek' seçilmişti.
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