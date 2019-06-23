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  • 23.06.2019
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Gigi ile 'in babası ’e rüşvet şoku!

’taki malikanesine kaçak kat çıktığı için davalık olan Filistinli emlak kralı , bu kez de kamu hizmetiyle görevlendirildiği kiliseye rüşvet teklif etti…

Hadid’e rüşvet şoku!
Dünyaca ünlü model kardeşler Gigi ile Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid'in evdeki hesabı çarşıya uymadı. Geçtiğimiz yıllarda Los Angeles'taki 3 bin metrekarelik alan üzerine kurulu 'Yıldız Gemisi' adlı malikanesine kaçak kat çıkan Filistinli emlak kralına şikayet üzerine dava açılmıştı. Cezası kamu hizmetine çevrilen Hadid'in bir kamu kuruluşunda 200 saat çalışmasına hükmedildi. Ancak Hadid'in görevlendirildiği kilisede çalışmak yerine korumalarıyla buzdolabı gönderdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine ünlü emlak kralı hakkında kiliseye rüşvet vermek suçundan yeni bir dava açıldı.





Kaçak kat komşuları rahatsız etti

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