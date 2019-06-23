ünlü model kardeşlerbabasıevdeki hesabı çarşıya uymadı. Geçtiğimizyıllarda3 bin metrekarelikalan üzerine kuruluadlımalikanesine kaçak kat çıkanemlak kralına şikayet üzerine dava açılmıştı.Cezası kamu hizmetine çevrilenbir kamu kuruluşundaçalışmasınahükmedildi. Ancak Hadid'in görevlendirildiğikilisede çalışmak yerine korumalarıylabuzdolabı gönderdiği ortaya çıktı. Bununüzerine ünlü emlak kralı hakkında kiliseyerüşvet vermek suçundan yeni bir dava açıldı.Kaçak kat komşuları rahatsız etti