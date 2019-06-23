Dünyaca ünlü model kardeşler Gigi ile Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid'in evdeki hesabı çarşıya uymadı. Geçtiğimiz yıllarda Los Angeles'taki 3 bin metrekarelik alan üzerine kurulu 'Yıldız Gemisi' adlı malikanesine kaçak kat çıkan Filistinli emlak kralına şikayet üzerine dava açılmıştı. Cezası kamu hizmetine çevrilen Hadid'in bir kamu kuruluşunda 200 saat çalışmasına hükmedildi. Ancak Hadid'in görevlendirildiği kilisede çalışmak yerine korumalarıyla buzdolabı gönderdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine ünlü emlak kralı hakkında kiliseye rüşvet vermek suçundan yeni bir dava açıldı.
Kaçak kat komşuları rahatsız etti
Kaçak kat komşuları rahatsız etti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.