oyuncular;4 Haziran'da doğum günlerini kutladı. İkiyıldızın hayranları ise Unicef'e (Birleşmiş MilletlerÇocuklara Yardım Fonu) bağış yaparak, örnekbir davranışa imzaattı. Kurumun sosyalmedya hesabındanyapılan açıklamada,yüzlerce çocuğakıyafet, aşı ve erzakyardımı yapılacağıvurgulandı...Ünlü oyuncuların duyarlı hayranları, doğum günü hediyesi olarak Unicef'e bağış yaptı.