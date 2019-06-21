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  • 21.06.2019
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Kerem Bürsin ve 'in doğum gününde hayranları Unicef'e bağış yaptı

Kerem Bürsin ve , 4 Haziran'da doğum günlerini kutladı. İki yıldızın hayranları ise Unicef'e (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) bağış yaparak, örnek bir davranışa imza attı. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yüzlerce çocuğa kıyafet, aşı ve erzak yardımı yapılacağı vurgulandı...

Örnek hediye!
Ünlü oyuncular; Kerem Bürsin ve Fahriye Evcen, 4 Haziran'da doğum günlerini kutladı. İki yıldızın hayranları ise Unicef'e (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) bağış yaparak, örnek bir davranışa imza attı. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yüzlerce çocuğa kıyafet, aşı ve erzak yardımı yapılacağı vurgulandı...



Ünlü oyuncuların duyarlı hayranları, doğum günü hediyesi olarak Unicef'e bağış yaptı.

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