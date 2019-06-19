Türk Pop Müziği'nin yakışıklı şarkıcısı Cem Belevi, Kazakistan'ın Star of Asia 2019 Müzik Festivali'nde Türkiye'yi temsilen sahne aldı. Genç şarkıcı, Çiğdem Karavit tarafından tasarlanan ceketini isteyen gazeteciyi kırmadı. Konser bitiminde ceketini muhabire bıraktı.
Belevi, yakın zamanda Irak, Özbekistan ve Macaristan'da sahne alacak.
Belevi, yakın zamanda Irak, Özbekistan ve Macaristan'da sahne alacak.
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