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  • 19.06.2019
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, ’da starlar gibi karşılandı

Şarkıcı , ’da starlar gibi karşılandı. Sahneden 30 bin kişiyi selamladı. TV kanallarıyla da İngilizce röportaj yaptı. Belevi, yakın zamanda , Özbekistan ve 'da sahne alacak.

Kral karşılama
Türk Pop Müziği'nin yakışıklı şarkıcısı Cem Belevi, Kazakistan'ın Star of Asia 2019 Müzik Festivali'nde Türkiye'yi temsilen sahne aldı. Genç şarkıcı, Çiğdem Karavit tarafından tasarlanan ceketini isteyen gazeteciyi kırmadı. Konser bitiminde ceketini muhabire btı.



Belevi, yakın zamanda Irak, Özbekistan ve 'da sahne alacak.



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