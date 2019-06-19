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  • 19.06.2019
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'den tartışma yaratan paylaşım!

Ünlü model , topuğuyla bayrağı taşıyan uçağa basıyormuş gibi fotoğraf çekti. da linç yedi. Tepkiler dinmeyince özür diledi...

'Bella' oldular
Seksi model önceki gün Instagram hesabında havalimanından bir fotoğraf paylaştı. Söz konusu karede; ayağıyla bayrağı taşıyan bir uçağa basıyormuş gibi yaptı. Bu paylaşımı gören kullanıcıları ise Bella'yı ırkçılıkla suçladı. Tepkiler çığ gibi büyüyünce 22 yaşındaki model açıklama yapmak zorunda kaldı. Yanlış anlaşıldığını belirten Hadid, şu ifadeleri kullandı: "Babam zaten Arap ve Müslüman. Her seferinde 'daki olaylara hassasiyetimi dile getiriyorum. Hem Arap dünyasından hem de havayollarından özür diliyorum..."



asıllı model, tepki çeken kareyi silmek zorunda kaldı.



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