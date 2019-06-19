Seksi model önceki gün Instagram hesabında havalimanından bir fotoğraf paylaştı. Söz konusu karede; ayağıyla Suudi Arabistan bayrağı taşıyan bir uçağa basıyormuş gibi yaptı. Bu paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları ise Bella'yı ırkçılıkla suçladı. Tepkiler çığ gibi büyüyünce 22 yaşındaki model açıklama yapmak zorunda kaldı. Yanlış anlaşıldığını belirten Hadid, şu ifadeleri kullandı: "Babam zaten Arap ve Müslüman. Her seferinde Orta Doğu'daki olaylara hassasiyetimi dile getiriyorum. Hem Arap dünyasından hem de havayollarından özür diliyorum..."
Filistin asıllı model, tepki çeken kareyi silmek zorunda kaldı.
Filistin asıllı model, tepki çeken kareyi silmek zorunda kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.