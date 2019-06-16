Çeşme buluşması

İtalyan futbol takımı Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, önceki gün dostlarıyla Yusuf Tekin'in Çeşme'de sahibi olduğu Summer Klein'da bir araya geldi. Türkiye'de hasret gideren Ünder, eğlenceye daha sonra Milli futbolcu Çağlar Söyüncü ve oyuncu Anıl Tetik ile Bi Çatı Alaçatı'da devam etti.
- Saklambaç
- 16.06.2019
- Gazete
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