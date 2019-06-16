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  • 16.06.2019
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buluşması

Çeşme buluşması
İtalyan futbol takımı Roma'da forma giyen , önceki gün dostlarıyla 'in 'de sahibi olduğu Summer Klein'da bir araya geldi. 'de hasret gideren Ünder, eğlenceye daha sonra Milli futbolcu Çağlar Söyüncü ve oyuncu ile Bi Çatı Alaçatı'da devam etti.

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