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  • 13.06.2019
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ve 'nin çekildiği yerler yabancı akınına uğruyor

ATV’nin reyting rekortmeni dizileri ‘’in çekildiği ile ‘’nin çekildiği Mardin, yabancı akınına uğruyor.

Turizm elçisi ATV
ATV'nin dizileri, turizme de damga vuruyor. Reyting rekortmeni 'Sen Anlat Karadeniz'in çekildiği Trabzon'daki Sümela Manastırı, Memiş Ağa Konağı ve Ayasofya Müzesi lerin ilgi odağı oldu. Son dönemin gözde dizisi 'Hercai'nin çekildiği Mardin ve Diyarbakır'da da turist sayısında patlama oldu. Çekimlerin yapıldığı Diyarbakır'daki Malabadi Köprüsü ile Midyat Sıla Konağı turist akınına uğruyor.



'Sen Anlat Karadeniz' ve 'Hercai'nin ihraç edildiği ülkelerden gelen turist sayısında da artış var. Yunanistan, İsrail, Romanya, Meksika, Kolombiya ve İspanya'dan 'ye tatil için gelen ziyaretçi geçen yıla göre yüzde 35 artarak 600 bine ulaştı. Türk dizilerinin izlendiği Fas, Güney Kore, ABD, İran, Malezya, Japonya, Sırbistan ve Hırvatistan'da Türkçe öğrenmek isteyenler Türkçe kurslarına akın ediyor.

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