Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile güzel oyuncu Amine Gülşe, 7 Haziran'da evlendi. Görkemli düğün İstanbul Boğazı'nın gözde noktalarından Four Seasons Hotel Bosphorus'ta gerçekleşti. Çiftin mutluluğuna Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan şahitlik etti. Düğün masraflarının 1 milyon lirayı aştığı öğrenildi. Davetlilerin düğünde çektiği video ve fotoğraflar ise sosyal medyaya yüklendi. Renkli görüntüleri izleyen Hint ve Arap çiftler, İstanbul Boğazı'nın enfes atmosferinde düğün yapmak için sıraya girdi.
Özil çiftinin mutlu gecesinden sonra; iki zengin Hintli çiftin de Four Seasons Hotel'de düğün yapacağı öğrenildi. Boğaz'daki lüks otellerde daha önce de birçok Hint, Arap ve Lübnanlı çiftin düğünleri gerçekleşmişti.
İstanbul Boğazı'nı en çok Hintli zenginler tercih ediyor. Çiftler ailelerini İstanbul'a özel uçakla getiriyor.
Özil çiftinin mutlu gecesinden sonra; iki zengin Hintli çiftin de Four Seasons Hotel'de düğün yapacağı öğrenildi. Boğaz'daki lüks otellerde daha önce de birçok Hint, Arap ve Lübnanlı çiftin düğünleri gerçekleşmişti.
İstanbul Boğazı'nı en çok Hintli zenginler tercih ediyor. Çiftler ailelerini İstanbul'a özel uçakla getiriyor.
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