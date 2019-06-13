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- çiftinin nikahı bereketli geldi! Hintliler ve Araplar 'da düğün yapmak için sıraya girdi

ve , ’nda dünyaevine girdi. Çiftin nikahı ise bereketli geldi. Hint ve Arap çiftler, Boğaz’ın enfes atmosferinde evlenmek için sıraya girdi.

Nikahta bereket var
Türk asıllı Alman futbolcu ile güzel oyuncu , 7 Haziran'da evlendi. Görkemli düğün 'nın gözde noktalarından Bosphorus'ta gerçekleşti. Çiftin mutluluğuna Başkan ve eşi Emine Erdoğan şahitlik etti. Düğün masraflarının 1 milyon lirayı aştığı öğrenildi. Davetlilerin düğünde çektiği video ve fotoğraflar ise sosyal medyaya yüklendi. Renkli görüntüleri izleyen Hint ve Arap çiftler, Boğazı'nın enfes atmosferinde düğün yapmak için sıraya girdi.



Özil çiftinin mutlu gecesinden sonra; iki zengin Hintli çiftin de Four Seasons Hotel'de düğün yapacağı öğrenildi. Boğaz'daki lüks otellerde daha önce de birçok Hint, Arap ve Lübnanlı çiftin düğünleri gerçekleşmişti.



İstanbul Boğazı'nı en çok Hintli zenginler tercih ediyor. Çiftler ailelerini İstanbul'a özel uçakla getiriyor.



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