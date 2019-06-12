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  • 12.06.2019
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, sevgilisi 'nı ailesiyle tanıştırdı

Çapkınlıklarıyla ünlü , Alican Ulusoy, aşkıyla duruldu. İlişkileri ’ta başlayan çiftten Ulusoy, güzel sevgilisini geçtiğimiz günlerde ailesiyle tanıştırdı.

Evlilik yakın
Sürpriz aşklarını bu ayın başında ilan eden Hande Subaşı ile Alican Ulusoy, hızlı çıktı. Subaşı ile ablası Merva Ulusoy'un 19 Mayıs'taki doğum günü partisinde tanıştıkları öğrenilen sosyetik işadamı, ilişkiyi evliliğe götürmek için hamlesini yaptı. Ulusoy, konuşulanlara göre Subaşı'yı geçtiğimiz günlerde ailesiyle tanıştırdı.



ATEŞ BACAYI SARDI...
Ulusoy'un güzel oyuncuyu kısa sürede ailesiyle bir araya getirmesi "Ateş bacayı sarmış" dedirtti. 'nın da hanımefendiliğiyle Ulusoy'un gönlünü fethettiği öğrenildi. Yakın dostlarına aşk sarhoşu olduklarını dile getiren ikilinin yakın zamanda da nikah masasına oturmayı düşündükleri konuşuluyor.



YÜZÜ GÜLÜYOR
Can Tursan'la 2016'da boşanan Subaşı'nın Aydın adlı sevgilisiyle aşkı da bu yılın başında bitmişti. 35 yaşındaki oyuncunun yüzü, beraberliğiyle yeniden güldü.

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