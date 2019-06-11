Kızı Lara'nın annesi eski aşkı Meryem Uzerli de dahil pek çok kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan Can Ateş'in dünya umurunda değil… 2015'te sahibi olduğu Martin&Martin Sigorta Brokerlığı şirketiyle piyasayı yaklaşık 100 milyon dolar dolandırıp kayıplara karışan Ateş, önceki gün ortaya çıktı. Yıllardır kaçak hayatı yaşayan Ateş'in bir süredir New York'ta yaşadığı öğrenildi. İzini kaybettirmek için senelerdir uğraşan ünlü dolandırıcının bu çabası ise katıldığı bir doğum günü partisinde sonuçsuz kaldı. Ateş, eski manken Didem Uzel'in eşi Selim Sarı'nın paylaştığı fotoğrafla yakayı ele verdi.
- Saklambaç
- 11.06.2019
- Gazete
Meryem Uzerli'nin eski aşkı Can Ateş New York'ta ortaya çıktı
Piyasaya 100 milyon dolar borç takıp kayıplara karışan Can Ateş’in izine sosyal medyada rastlandı. Ateş, önceki gün New York’taki bir doğum günü partisinde ortaya çıktı... Hakkında yakalama kararı olan Ateş’in gamsızlığı ‘Pes!’ dedirtti.
Kızı Lara'nın annesi eski aşkı Meryem Uzerli de dahil pek çok kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan Can Ateş'in dünya umurunda değil… 2015'te sahibi olduğu Martin&Martin Sigorta Brokerlığı şirketiyle piyasayı yaklaşık 100 milyon dolar dolandırıp kayıplara karışan Ateş, önceki gün ortaya çıktı. Yıllardır kaçak hayatı yaşayan Ateş'in bir süredir New York'ta yaşadığı öğrenildi. İzini kaybettirmek için senelerdir uğraşan ünlü dolandırıcının bu çabası ise katıldığı bir doğum günü partisinde sonuçsuz kaldı. Ateş, eski manken Didem Uzel'in eşi Selim Sarı'nın paylaştığı fotoğrafla yakayı ele verdi.
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