annesi eski aşkıde dahil pek çok kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan2015'te sahibi olduğu Martin&Martin Sigorta Brokerlığı şirketiylekayıplara karışan Ateş, önceki gün ortaya çıktı. Yıllardır kaçak hayatı yaşayan Ateş'inöğrenildi. İzini kaybettirmek için senelerdir uğraşan ünlü dolandırıcının bu çabası ise katıldığı bir doğum günü partisinde sonuçsuz kaldı. Ateş, eski manken Didem Uzel'in eşi Selim Sarı'nın paylaştığı fotoğrafla yakayı ele verdi.