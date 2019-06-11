Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 11.06.2019
  • Gazete

Meryem Uzerli'nin eski aşkı 'ta ortaya çıktı

Piyasaya 100 milyon dolar borç takıp kayıplara karışan ’in izine da rastlandı. Ateş, önceki gün ’taki bir partisinde ortaya çıktı... Hakkında yakalama kararı olan Ateş’in gamsızlığı ‘Pes!’ dedirtti.




Kızı ​Lara'nın annesi eski aşkı Meryem Uzerli de dahil pek çok kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan Can Ateş'in dünya umurunda değil… 2015'te sahibi olduğu Martin&Martin Sigorta Brokerlığı şirketiyle piyasayı yaklaşık 100 milyon dolar dolandırıp kayıplara karışan Ateş, önceki gün ortaya çıktı. Yıllardır kaçak hayatı yaşayan Ateş'in bir süredir New York'ta yaşadığı öğrenildi. İzini kaybettirmek için senelerdir uğraşan ünlü dolandırıcının bu çabası ise katıldığı bir doğum günü partisinde sonuçsuz kaldı. Ateş, eski manken Didem Uzel'in eşi Selim Sarı'nın paylaştığı fotoğrafla yakayı ele verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriMeryem Uzerli'nin eski aşkı Can Ateş New York'ta ortaya çıktı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri