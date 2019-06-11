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  • 11.06.2019
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, 41 bin euro’ya saat aldı, pırlanta yüzüğüyle şov yaptı

isteneni veremeyen , 41 bin euro’ya saat aldı. Pırlanta yüzüğüyle de şov yaptı. Saçlarını sarıya boyatan genç oyuncu, kendisi hakkında yapılan eleştirileri ise yanlış anladı: “Değişmemi söylediler ben de değiştim...”

Sarı kart!
İspanya La Liga ekiplerinden RC Celta de Vigo'da top koşturan Türk futbolcu Emre Mor, genç yaşta paraya para demedi... 21 yaşındaki yıldız oyuncu, kazandığını lüks tutkusu için harcadı. Daha önce kendisi için üzerinde adının yazılı olduğu pırlantalarla süslü bir taht yaptıran Mor, geçtiğimiz günlerde de pahalı saati ve son model Mercedes'i ile sosyal medyada hava attı. Yıllık kazancı 2 milyon euro olan (13 milyon lira) genç futbolcu, lüks aracının içinde Audemars Piguet marka saatiyle çektiği videoyu hesabında paylaştı.



'LÜKS YAŞAMINI FRENLE'
Son dönemde isteneni veremeyerek kadro dışı kalan Emre Mor'un pırlantalarla süslü 41 bin 500 euro değerindeki (yaklaşık 272 bin 500 lira) saatini gözlere sokması sosyal medyaya damga vurdu. Lüks hayatına tam gaz devam eden futbolcu, Instagram'da gösteriş yapınca eleştiri yağmuruna tutuldu. Son yıllarda kariyerinden çok şaşaalı yaşamıyla manşetleri süsleyen Mor'a takipçilerinden de "Bugünün yarını da var. Lüks yaşamını frenle. Paranı lüks araçlara, pahalı saatlere yatırana kadar yatırım yap" şeklinde eleştiriler geldi...



Genç oyuncu, saat şovundan sonra pırlanta yüzüğüyle poz verdi. Mor'un saçlarını sarıya boyatması da tepki çekti.

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