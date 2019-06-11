Kızı Zeynep'e yaklaşık yedi aylık hamile olan Bengü, 55. Uluslararası Kiraz Festivali'nde Bengü sahne aldı. Bengü, "Bugün kızımla birlikte burada sahnedeyim. Ve burada olmaktan son derece mutluyum. Tekirdağ'ı seviyorum. Kirazını da ayrı seviyorum" sözleriyle de hayranlarından büyük alkış aldı.
- Saklambaç
- 11.06.2019
- Gazete
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