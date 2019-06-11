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  • 11.06.2019
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, 'da karnı burnunda konser verdi

Analı kızlı konser
Kızı Zeynep'e yaklaşık yedi aylık hamile olan Bengü, 55. Uluslararası Kiraz Festivali'nde sahne aldı. Bengü, "Bugün kızımla birlikte burada sahnedeyim. Ve burada olmaktan son derece mutluyum. Tekirdağ'ı seviyorum. Kirazını da ayrı seviyorum" sözleriyle de hayranlarından büyük alkış aldı.

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