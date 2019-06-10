yıl evinin banyosunda düşmesi sonucu kaburgaları akciğerine batanbeklenen güzel haber geldi. Yıllardır savaştığınüksettiği içinünlü şovmen, sağlığına kavuştu. Bu müjdeli haberi deverdi.gün İstinyePark'ta görüntülenengenç kız, babasının zor günleri geride bıraktığını söyleyip ekledi:Durumu çok çok iyi. Bu zor zamanlarda bizimle beraber olan herkese teşekkürler."