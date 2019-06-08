Alişan piyasayı yükseltti

İzzet Yıldızhan, Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı. Yakın arkadaşı Alişan'ın bayramda sosyal medya üzerinden yeğenlerine dağıttığı harçlıkları diline dolayan Yıldızhan, "Bu piyasayı yükselttin ben ne yapacağım. İçeride 80 kişi var, ne diyorsun abi, ben sana gelmeyeyim sende bana gelme" diye konuştu.
- Saklambaç
- 08.06.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.