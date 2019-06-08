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  • 08.06.2019
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piyasayı yükseltti

Alişan piyasayı yükseltti
İzzet Yıldızhan, 'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı. Yakın arkadaşı 'ın bayramda sosyal medya üzerinden yeğenlerine dağıttığı harçlıkları diline dolayan Yıldızhan, "Bu piyasayı yükselttin ben ne yapacağım. İçeride 80 kişi var, ne diyorsun abi, ben sana gelmeyeyim sende bana gelme" diye konuştu.

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