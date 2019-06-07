Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, önceki gün kendisinden 16 yaş küçük aşkı Seda Sevin'e doğum günü sürprizi yaptı. 53 yaşındaki spor yorumcusu, jestiyle aşkını mest etti.
Genellikle sert mizacıyla magazin haberlerine konu olan Çilingiroğlu, aşkının doğum gününde romantikliğini konuşturdu. 38 yaşına giren Sevin de sevgilisiyle doğum gününde verdiği pozları sosyal medyada paylaştı.
Genellikle sert mizacıyla magazin haberlerine konu olan Çilingiroğlu, aşkının doğum gününde romantikliğini konuşturdu. 38 yaşına giren Sevin de sevgilisiyle doğum gününde verdiği pozları sosyal medyada paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.