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  • 07.06.2019
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'ndan 'e sürpriz

Hülya Avşar'ın eski eşi , önceki gün kendisinden 16 yaş küçük aşkı 'e sürprizi yaptı.

Romantik Kaya
Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, önceki gün kendisinden 16 yaş küçük aşkı Seda Sevin'e sürprizi yaptı. 53 yaşındaki spor yorumcusu, jestiyle aşkını mest etti.



Genellikle sert mizacıyla magazin haberlerine konu olan Çilingiroğlu, aşkının doğum gününde romantikliğini konuşturdu. 38 yaşına giren Sevin de sevgilisiyle doğum gününde verdiği pozları sosyal medyada paylaştı.

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