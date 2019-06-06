göz bebeği'da önceki gün yürekleri ağızlara getiren bir kaza yaşandı... Sahil kesimindeki tatilcilerle ilgili haber yapmak için bölgeye giden Hürriyet Gazetesi'nden, TV 100 muhabirive Habertürk Bloomberg TV muhabiri, kiraladıkları tekne ile denize açıldı. Saat 16.30 sıralarında ise'ın kullandığı'ne ait sürat motoru, gazetecilerin bulunduğu tekneye çaptı. Kaza sırasında 3 gazeteci denize atlayıp canını zor kurtardı. Ancaktekneden atlayamadı. Maçakızı Oteli'ne ait tekne de hızla bölgeden kaçtı. Kanlar içinde kalan Demirkoz ise çevredeki bir tur teknesi tarafından kurtarıldı. Ayağından yaralanan ve çok kan kaybettiği öğrenilen kaptan hemen ameliyata alındı. Doktorlar, operasyonun başarılı geçtiğini, kaptanın 6 ay sonra yürüyebileceğini açıkladı. Kaza anını izleyen sosyal medya kullanıcıları ise otel kaptanına tepki gösterdi: "..."