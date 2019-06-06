Turizmin göz bebeği Bodrum'da önceki gün yürekleri ağızlara getiren bir kaza yaşandı... Sahil kesimindeki tatilcilerle ilgili haber yapmak için bölgeye giden Hürriyet Gazetesi'nden Cenker Tezel, TV 100 muhabiri Metehan Ekşi ve Habertürk Bloomberg TV muhabiri Onur Aydın, kiraladıkları tekne ile denize açıldı. Saat 16.30 sıralarında ise Alper Sakay'ın kullandığı Maçakızı Oteli'ne ait sürat motoru, gazetecilerin bulunduğu tekneye çaptı. Kaza sırasında 3 gazeteci denize atlayıp canını zor kurtardı. Ancak kaptan Osman Demirkoz tekneden atlayamadı. Maçakızı Oteli'ne ait tekne de hızla bölgeden kaçtı. Kanlar içinde kalan Demirkoz ise çevredeki bir tur teknesi tarafından kurtarıldı. Ayağından yaralanan ve çok kan kaybettiği öğrenilen kaptan hemen ameliyata alındı. Doktorlar, operasyonun başarılı geçtiğini, kaptanın 6 ay sonra yürüyebileceğini açıkladı. Kaza anını izleyen sosyal medya kullanıcıları ise otel kaptanına tepki gösterdi: "Resmen adamları biçmiş... Bu nasıl kaza kardeşim... Büyük geçmiş olsun..."
- Saklambaç
- 06.06.2019
- Gazete
Maçakızı Oteli'ne ait sürat motoru gazetecilerin bulunduğu tekneye çarptı!
Lahmacun ve ayranı 102 liradan satıp milleti kazıklayan Maçakızı’na ait sürat motoru, haber çalışması yapan gazetecilerin bulunduğu tekneye çarptı. Dehşet anlarını izleyen sosyal medya kullanıcıları, “Bu nasıl kaza. Resmen adamları biçmiş” yorumunu yaptı.
Turizmin göz bebeği Bodrum'da önceki gün yürekleri ağızlara getiren bir kaza yaşandı... Sahil kesimindeki tatilcilerle ilgili haber yapmak için bölgeye giden Hürriyet Gazetesi'nden Cenker Tezel, TV 100 muhabiri Metehan Ekşi ve Habertürk Bloomberg TV muhabiri Onur Aydın, kiraladıkları tekne ile denize açıldı. Saat 16.30 sıralarında ise Alper Sakay'ın kullandığı Maçakızı Oteli'ne ait sürat motoru, gazetecilerin bulunduğu tekneye çaptı. Kaza sırasında 3 gazeteci denize atlayıp canını zor kurtardı. Ancak kaptan Osman Demirkoz tekneden atlayamadı. Maçakızı Oteli'ne ait tekne de hızla bölgeden kaçtı. Kanlar içinde kalan Demirkoz ise çevredeki bir tur teknesi tarafından kurtarıldı. Ayağından yaralanan ve çok kan kaybettiği öğrenilen kaptan hemen ameliyata alındı. Doktorlar, operasyonun başarılı geçtiğini, kaptanın 6 ay sonra yürüyebileceğini açıkladı. Kaza anını izleyen sosyal medya kullanıcıları ise otel kaptanına tepki gösterdi: "Resmen adamları biçmiş... Bu nasıl kaza kardeşim... Büyük geçmiş olsun..."
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