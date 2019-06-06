Ünlü manken Fatoş Kabasakal, Ekim 2018'de evlendiği işadamı Erkan Kayhan'ın geçtiğimiz günkü doğum gününde sürpriz parti verdi. Güzel model, dört aylık kızı Mila'nın babası Kayhan'ın yeni yaşı için özel doğum günü pastası yaptırdı. Kabasakal, pastada da eşinin deniz tutkusu ile Beşiktaş aşkını yansıttı.
GÜZEL manken, yaptırdığı Beşiktaş bayraklı tekne şeklindeki pastayla eşini mest etti. Eşinin sürpriziyle şaşıran Kayhan'ın bu mutluluğunu ilk evliliğinden olan kızları da paylaştı. İşadamı, pastasının önünde ailesiyle verdiği pozları sosyal medyada paylaşıp eşine sürpriz için teşekkür etti.
Kabasakal, tekne şeklinde yaptırdığı pastada eşinin şeker hamurundan heykelini de unutmamıştı.
GÜZEL manken, yaptırdığı Beşiktaş bayraklı tekne şeklindeki pastayla eşini mest etti. Eşinin sürpriziyle şaşıran Kayhan'ın bu mutluluğunu ilk evliliğinden olan kızları da paylaştı. İşadamı, pastasının önünde ailesiyle verdiği pozları sosyal medyada paylaşıp eşine sürpriz için teşekkür etti.
Kabasakal, tekne şeklinde yaptırdığı pastada eşinin şeker hamurundan heykelini de unutmamıştı.
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