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  • 06.06.2019
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'dan eşine bayraklı tekne sürprizi

Manken , eşi ’a yeni yaşında bayraklı tekne şeklindeki pastayla jest yaptı.

Beşikt'aşk'
Ünlü manken Fatoş Kabasakal, Ekim 2018'de evlendiği işadamı Erkan Kayhan'ın geçtiğimiz günkü nde sürpriz parti verdi. Güzel model, dört aylık kızı Mila'nın babası Kayhan'ın yeni yaşı için özel doğum günü pastası yaptırdı. Kabasakal, pastada da eşinin deniz tutkusu ile Beşiktaş aşkını yansıttı.

GÜZEL manken, yaptırdığı bayraklı tekne şeklindeki pastayla eşini mest etti. Eşinin sürpriziyle şaşıran Kayhan'ın bu mutluluğunu ilk evliliğinden olan kızları da paylaştı. İşadamı, pastasının önünde ailesiyle verdiği pozları sosyal medyada paylaşıp eşine sürpriz için teşekkür etti.




Kabasakal, tekne şeklinde yaptırdığı pastada eşinin şeker hamurundan heykelini de unutmamıştı.

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