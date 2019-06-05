Yılmaz Erdoğan'la 12 yıllık evliliğini Aralık 2018'de sessiz sedasız bitiren Belçim Bilgin, aşk orucunu sonunda bozdu. Önceki gün İtalya'daki İstanbul Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan güzel oyuncu, yeni aşkını da Roma'da ilan etti. Bilgin, festivale birlikte katıldığı Selim Can Çelik adlı yeni sevgilisiyle verdiği pozları Instagram'da paylaşıp ilişkisini dosta düşmana duyurdu. Oğlunun babasından boşandıktan sonra adı kimselerle anılmayan Bilgin, paylaşımına da İngilizce 'aşk' notu düştü.
- Saklambaç
- 05.06.2019
- Gazete
Belçim Bilgin gönlünü Selim Can Çelik’e kaptırdı! Roma'da aşka geldiler...
Oyuncu Belçim Bilgin, özel hayatta aradığı mutluluğu buldu. Güzel oyuncu, gönlünü Selim Can Çelik’e kaptırdı. Bilgin, önceki gün yeni sevgilisiyle gittiği Roma’dan romantik paylaşımlar yaparak ilişkisini dosta düşmana duyurdu.
Yılmaz Erdoğan'la 12 yıllık evliliğini Aralık 2018'de sessiz sedasız bitiren Belçim Bilgin, aşk orucunu sonunda bozdu. Önceki gün İtalya'daki İstanbul Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan güzel oyuncu, yeni aşkını da Roma'da ilan etti. Bilgin, festivale birlikte katıldığı Selim Can Çelik adlı yeni sevgilisiyle verdiği pozları Instagram'da paylaşıp ilişkisini dosta düşmana duyurdu. Oğlunun babasından boşandıktan sonra adı kimselerle anılmayan Bilgin, paylaşımına da İngilizce 'aşk' notu düştü.
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