Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 05.06.2019
  • Gazete

gönlünü ’e kaptırdı! Roma'da aşka geldiler...

Oyuncu , özel hayatta aradığı mutluluğu buldu. Güzel oyuncu, gönlünü ’e kaptırdı. Bilgin, önceki gün yeni sevgilisiyle gittiği Roma’dan romantik paylaşımlar yaparak ilişkisini dosta düşmana duyurdu.



Yılmaz Erdoğan'la 12 yıllık evliliğini Aralık 2018'de sessiz sedasız bitiren Belçim Bilgin, aşk orucunu sonunda bozdu. Önceki gün İtalya'daki İstanbul Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan güzel oyuncu, yeni aşkını da Roma'da ilan etti. Bilgin, festivale birlikte katıldığı Selim Can Çelik adlı yeni sevgilisiyle verdiği pozları Instagram'da paylaşıp ilişkisini dosta düşmana duyurdu. Oğlunun babasından boşandıktan sonra adı kimselerle anılmayan Bilgin, paylaşımına da İngilizce 'aşk' notu düştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriBelçim Bilgin gönlünü Selim Can Çelik’e kaptırdı! Roma'da aşka geldiler...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri